LPI-J: Ladendieb ohne Beute geflüchtet

Besonders schlau wollte gestern Abend ein Ladendieb in einem Supermarkt in Weimar Nord sein. Der Mann belud seinen Einkaufswagen mit mehreren Päckchen Zigaretten und verdeckte diese dann mit einem mitgeführten Rucksack. Sodann wollte er den Laden durch einen nicht besetzten Kassenbereich verlassen. Die Szenerie wurde jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet, welcher sich dem männlichen Dieb in den Weg stellte. Ertappt ließ der Unbekannte Wagen und Inhalt zurück und flüchtete aus dem Laden.

