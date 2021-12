Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrerin verletzt

Apolda (ots)

Am 16.12.2021, gegen 13:30 Uhr befuhr eine 17jährige Mopedfahrerin die August-Bebel-Straße in Apolda mit der Absicht über den Schrönplatz geradeaus in die Friedrich-Engels-Straße zu fahren. Hierbei rutschte sie aufgrund des zum Kopfsteinpflaster wechselnden Straßenbelages im Zusammenhang mit einer nassen Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug weg, stürzte und verletzte sich am Bein. Am Moped entstand leichter Sachschaden. Zur weiteren Abklärung hinsichtlich des genauen Verletzungsbildes wurde die junge Frau ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell