Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß

Weimar (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend ein Mann aus Gaberndorf bei einem Fahrradunfall. Der 35-jährige war mit seinem Rad auf dem Radweg in Richtung Gaberndorf unterwegs, als ihm ein anderer auf dieser Strecke entgegenkam. Laut ersten Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige mindestens mittig auf dem Radweg. Bei Erkennen der bevorstehenden Gefahrensituation konnte keiner der beiden mehr reagieren, so dass sie frontal ineinander fuhren. Während der Jüngere der beiden mit leichten Verletzungen davon kam, erlitt der 35-Jährige schwere Gesichtsverletzungen. Die entstandene Schadenshöhe an den Fahrrädern beträgt in Summe fast 1.000 Euro.

