Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Ein 27jähriger Ford-Fahrer parkte seinen Pkw im Zeitraum 13.02.2022, 21:30 bis 14.02.2022, 07:00 Uhr in Apolda auf dem Parkplatz am Bahnhof, in der Sulzaer Straße. Als er sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel und am Stoßfänger fest. Bei einer Nachschau an den anderen auf dem Parkplatz stehenden Fahrzeugen fand er einen Pkw Skoda, der selbst Beschädigungen aufwies, welche zu seinem eigenen Schadensbild passten. Inwiefern dieser tatsächlich am Unfall beteiligt war, bleibt noch zu klären. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro.

