Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am 14.02.2022 gegen 22:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Ausein- andersetzung im Bereich eines Supermarktes am Straßburger Platz. Ein Anwohner ermahnte eine Gruppe von sechs bis acht Personen zur Einhaltung der Nachtuhe. Da die Personen seiner Bitte nicht nachkamen, begab er sich zu der Gruppe um die Sache zu klären. In der weiteren Folge eskalierte die Situation und eine männliche Person schlug dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt dieser eine Kopfplatzwunde und musste im Klinikum medizinisch versorgt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m groß, Tunnel und Piercings, normale schlanke Gestalt, sprach deutsch

zweite Person: ca. 1,80 m groß, unscheinbare, schlanke Gestalt sprach deutsch

Zeugen, welche Hinweise zur Identifizierung der Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei-Inspektion Weimar, unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

