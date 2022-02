Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Trunkenheit

Weimar (ots)

Gegen 15:30 Uhr hatte die Fahrerin eines Pkw Kia ihr Fahrzeug vor einem Wohnhaus in der Ortslage Thangelstedt geparkt. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Kia auf. Im Anschluß verließ er unerlaubt den Unfallort. Sein Pech war, dass er an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen seines Pkw zurückließ. Als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, konnten sie ziemlich schnell den Grund für den Unfall ermitteln. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell