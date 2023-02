Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.2 Heide: Heiderin liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Heide (ots)

Am Montag um 1:46 Uhr versuchten Polizeibeamte eine Heiderin zu kontrollieren, welche mit einem Golf durch die Johann-Hinrich-Fehrs-Straße fuhr. Auf das Signal, anzuhalten, reagierte die 20jährige Heiderin und ihre 19jährige Beifahrerin allerdings mit Vollgas und der Flucht nach vorn. Selbst Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn ignorierte die Fahrerin, während sie mit unvermindert überhöhter Geschwindigkeit Stoppschilder, rote Ampeln und verkehrsberuhigte Bereiche durchfuhr. So versuchte die Polizeistreife auf der Fahrt durch die Meldorfer Straße, Westerweide, Norderstraße, Alfred-Dührssen-Straße, Husumer Straße und Doppeleiche, das Fahrzeug zu stoppen. Hierbei überholte sie den Streifenwagen sogar über einen Grünstreifen, um der Kontrolle zu entkommen. Letztendlich gelang das Anhalten und die Kontrolle in der Holstenstraße in Wesseln. Hier gab die Fahrerin an, keinen Führerschein zu besitzen und sich ohne Absprache das Auto ihres Freundes genommen zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es erfolgt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch zu schnelles Fahren an Kreuzungen und Einmündungen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell