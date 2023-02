Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230224.7 Ottenbüttel: Einbruch in Gärtnerei

Ottenbüttel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Gärtnerei in Ottenbüttel eingebrochen und haben vier Tablets entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 00:54 Uhr entdeckte ein Firmenangehöriger eines Gärtnereibetriebes in der Straße Stahfast den Einbruch in einen Bürocontainer. Eine Überwachungskamera zeichnete zwei dunkel gekleideten Personen, wovon einer eine Mütze, Rucksack und Handschuhe trug, auf. Gemeinsam hebelten sie ein Fenster des Containers auf, welcher in einer Lagerhalle stand. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und stahlen die Tablets des Herstellers "Newland" im Gesamtwert von 8000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04821-6020 entgegen.

Sarah Prediger

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell