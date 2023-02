Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230224.5 Itzehoe: Farbschmierer unterwegs

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Itzehoe erneut Farbschmierer unterwegs gewesen. Betroffen waren dabei Autos, Hauswände, eine Eingangstür, zwei Hinweisschilder, ein Stromkasten sowie zwei Mülltonnen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße entschieden sich die Täter für eine Zahnarztpraxis und besprühten zwei Hinweisschilder des dazugehörigen Parkplatzes mit schwarzer Farbe. Der 42-Jährige Eigentümer der Praxis entdeckte die verwendeten Tags "AZ 23" am Freitagmorgen.

Der gleiche Tag in ebenfalls schwarzer Farbe tauchte an einer Gebäudefassade eines Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße auf.

Zu weiteren Taten kam es in der Straße Liethberg. Hier besprühten die Täter gleich sechs verschiedene Orte. Zum einen suchten sie sich eine Hauseingangstür sowie eine seitliche Hauswand, welche in einen Hinterhof führt, aus. Sowohl an der Tür als auch an der Hauswand verwendeten sie den Tag "AZ 23". Auch zwei Autos und Mülltonnen, die im Hinterhof standen, fielen den Farbschmierern zum Opfer. Unweit des Hinterhofes besprühten die Täter des Weiteren einen Transporter und einen Stromkasten mittels schwarzer Farbe.

Falls Anwohner in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder fremde Personen auf Überwachungskameras aufgezeichnet haben sollten, bittet die Polizeidirektion in Itzehoe um eine Mitteilung unter der Telefonnummer 04821-6020.

