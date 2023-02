Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230224.3 Heide: Diebe dank aufmerksamer Zeugin geschnappt

Heide (ots)

Am Donnerstag haben drei Diebe ihr Unwesen in mehreren Geschäften in Heide getrieben. Dank des Hinweises einer Frau gelang es der Polizei schließlich, das Trio am Heider Bahnhof zu stellen. Es handelte sich um Männer im Alter von 20, 21 und 30 Jahren.

Gegen 11.20 Uhr beobachtete eine Frau drei Männer in der Heistedter Straße, die ein Geschäft zunächst ausbaldowerten, sich dann ins Innere begaben, dort einige Jacken entwendeten und anschließend aus dem Laden flüchteten. Die Beobachterin informierte den Ladeninhaber und verfolgte die Täter in Richtung Bahnhof. Während der Verfolgung fertigte die Heiderin Fotos von den Dieben und übermittelte diese der Polizei. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte das Trio schließlich in der Güterstraße und nahmen es fest. Neben den vier gestohlenen Jacken aus dem Shop hatten die Täter weiteres Diebesgut bei sich, das die Polizisten sicherstellten. Zur Personalienfeststellung und zur erkennungsdienstlichen Behandlung kamen die Männer aus den Kreisen Dithmarschen und Segeberg erst einmal auf das Polizeirevier. Sie werden sich letztlich wegen des Bandendiebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

