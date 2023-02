POL-IZ: 230224.1 Marne: Portemonnaie-Diebstahl zwischen zwei Einkäufen

Itzehoe (ots) - Am Dienstagabend ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Bäckerfiliale in der Innenstadt gekommen. Die Täter erbeuteten Bargeld und richteten einige Schäden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Vermutlich über ein Fenster drangen Unbekannte in den Abendstunden des Dienstags in das Bäckereigeschäft in der Feldschmiede ein. Dort brachen die Täter Spinde auf und entwendeten einen leeren Tresor. ...

