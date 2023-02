Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230223.5 Itzehoe: Einbruch in Bäckerfiliale

Itzehoe (ots)

Am Dienstagabend ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in eine Bäckerfiliale in der Innenstadt gekommen. Die Täter erbeuteten Bargeld und richteten einige Schäden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Vermutlich über ein Fenster drangen Unbekannte in den Abendstunden des Dienstags in das Bäckereigeschäft in der Feldschmiede ein. Dort brachen die Täter Spinde auf und entwendeten einen leeren Tresor. Insgesamt erbeuteten die Diebe einige hundert Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

