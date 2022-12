Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Exhibitionist

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag kurz nach 19:00 Uhr kam es auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Daimler-LKW wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen hier fahrenden PKW der Marke Daimler-Benz einer 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand an den Fahrzeugen Sachschaden.

Winnenden-Bürg: Wohnungseinbruch

Ein Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr über einen Balkon Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße Im Kauzenbach der Einbrecher durchsuchte in dem Gebäude das Ober- und Erdgeschoss. Während dieser Zeit waren die Bewohner im Untergeschoss des Gebäudes. Der Langfinger nahm diversen Schmuck an sich und flüchtete aus dem Haus. Als die Bewohner den Einbruch bemerkten, verständigten sie die Polizei.

Die Polizei Winnenden bittet Zeugen sich unter Telefon 07195 694-0 zu melden.

Rudersberg: PKW zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 8:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen in der Straße Untere Au geparkten PJW der Marke KIA mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Auto.

Die Polizei Rudersberg bittet Zeugen sich unter Telefon 07183 929317 zu melden.

Schorndorf-Schornbach: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag kurz vor 8:00 Uhr befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin die Talauenstraße in Richtung Schorndorf. Dabei bemerkte sie nicht, dass der Verkehr vor ihr zum Stehen gekommen war. Sie fuhr auf den BMW eines 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davorstehenden Daimler-Kleinlaster eines 65-Jährigen aufgeschoben. Der VW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Winterbach: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten zwischen Samstag und Sonntag die Salierhalle in der Lerchenstraße mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 650 Euro an dem Gebäude.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Backnang: Exhibitionist

Im Panoramaweg trat am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ein unbekannter Mann vor ein Fenster eines Wohnhauses und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die 18-Jährige Geschädigte konnte erkennen, dass der Mann blaue Kleidung trug. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Mann führte nicht zu dessen Auffinden. Hinweise auf Personen, die zur genannten Uhrzeit im dortigen Bereich unterwegs waren, nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Koppenberg wurde zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr ein Opel beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Aspach: Auffahrunfall

Auf der L1115 ereignete sich am Donnerstagabend ein Auffahrunfall, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstand. Gegen 19 Uhr fuhr dort ein 27-jähriger Fahrer eines Peugeot auf den VW einer 61-Jährigen auf. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Montagmittag und Donnerstagabend wurde in der Christofstraße ein Mercedes der E-Klasse beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Firma

Zwischen Samstagvormittag und Donnerstagvormittag wurde in eine Firma in der Waiblinger Straße eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge begab sich der Einbrecher über eine Feuertreppe zu einer Notausgangstüre, brach diese gewaltsam auf und gelangte so in die Geschäftsräume. Hier entwendete er aus einer Kasse mehrere tausend Euro Bargeld. Der Diebstahl wurde erst am Donnerstag bemerkt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unfallflüchtiger an einem Mercedes der E-Klasse hinterließ. Dieser war zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr in der Goethestraße abgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

