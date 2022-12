Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Aalen (ots)

Oberrot: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 06 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Nelkenweg geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07971 95090 nach Hinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Obersontheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mann mit einem Peugeot die L1066 von Gaildorf kommend in Richtung Mittelfischach. In einer Rechtskurve kam er hier aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er in einen Straßengraben und überschlug sich. Der 17-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Rosengarten: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Am Donnerstag gegen 23:20 Uhr entwendete ein Dieb eine Handtasche aus einem in der Hauptstraße in einem Hof geparkten Skoda. Anschließend entfernte sich der Langfinger über ein angrenzendes Grundstück. Ein Zeuge konnte den Mann beobachten und beschrieb diesen als etwa 1,75 Meter groß. Er soll eine hellblaue Joggingjacke und eine hellblaue Pudelmütze getragen haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise.

