Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufgebrochene Gartenhäuser - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Radfahrer contra Pkw

Ein 20-jähriger Radfahrer querte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr vorschriftswidrig die Talstraße und stieß im Bereich einer Ampel mit einer Fahrerin eines Pkw Volvo zusammen. Der Radfahrer wurde beim Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Auto leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Weinstadt-Strümpfelbach: Unfallflucht

Ein Pkw Toyota wurde am Mittwoch bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in der Straße Im Oberdorf gegen das geparkte Auto und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Anschließend flüchtete der Verursacher. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Waiblingen unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Lortzingstraße beschädigte zwischen Dienstag und Mittwochabend ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw Audi. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ 1500 Euro Sachschaden. Wer zu dem Unfallgeschehen Beobachtungen machen konnte und sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfall beim Rangieren

Der Fahrer eines Sattelzugs wollte am Mittwoch gegen 14 Uhr aus dem Gelände eines Supermarktes in der Esslinger Straße ausfahren. Hierbei musste er rückwärts rangieren und stieß dabei gegen einen Altglascontainer und einen geparkten Pkw Seat, der noch auf einen Mercedes aufgeschoben wurde. Bei der Karambolage entstand über 15.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Plüderhausen: Gartenhütten aufgebrochen

Im Bereich der K 1880 (alte B29), ca.600 m nach Ortsende in Richtung Waldhausen und wurden in den zurückliegenden beiden Wochen mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Es wurde neben Gartengeräte und Rasenmäher auch demontierte Dachrinnen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Polizei Plüderhausen wurde mit den Ermittlungen beauftragt, die nun um sachdienliche Hinweise bittet und diese unter Tel. 07181/81344 entgegennimmt. Insbesondere von Bedeutung wäre für die Ermittler, ob zurückliegend im dortigen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell