POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Gerstenfeld abgebrannt, Verkehrsunfall

Schwäbisch Hall: Fahrrad gegen Pkw gefahren

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer die Gymnasiumstraße und fuhr dort in die Straße Am Markt ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 45-jährigen VW-Fahrer, welcher die Straße Am Markt bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Vellberg: In Wohnung eingebrochen

Am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 13 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Wohnung in der Flügelaustraße. Dort hebelte er die Eingangstüre auf und entwendete im Anschluss elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Gerabronn: Gerstenfeld abgebrannt

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr zum Brand eines Gerstenfelds auf einem Flurstück im Gewann Sandäcker. Das Feuer brach aus, während der 66-jährige Besitzer dieses mit einem Mähdrescher abernten wollte. Das Feld mit einer Fläche von etwa 4,5 Hektar brannte vollständig ab, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit 45 Personen sowie 9 Fahrzeugen vor Ort und konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Getreidefelder verhindern. Aufgrund der aktuell hohen Temperaturen herrscht Trockenheit in der Natur, weshalb eine erhöhte Gefahr von Waldbränden und Flächenbränden besteht. Die Polizei bittet deshalb darum, vorsichtig mit offenen Zündquellen umzugehen um Brände zu verhindern.

