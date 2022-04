Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220428 - 0470 Bundesautobahn 3: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife der Autobahnpolizei befand sich am Mittwoch, den 27. April 2022, gegen 11.35 Uhr, unterwegs auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Dort fiel den Beamten ein VW Golf auf, der dicht auf seinen Vordermann auffuhr. Als das vorausfahrende Fahrzeug die Fahrspur wechselte, beschleunigte der Fahrer des Golfs in einer 120er Zone auf etwa 200 km/h. Die Streife entschloss sich daraufhin zu einer Kontrolle. Es gelang ihr, den Golf einzuholen und den Fahrer aufzufordern, ihr zu folgen. Der Fahrer des Golfs reagierte entsprechend und folgte der Streife über das Autobahnkreuz Offenbach bis zur Abfahrt Neu-Isenburg, wo die Kontrolle stattfinden sollte. Auf der L3117 verlangsamte der Golf seine Fahrt und die Beamten stiegen aus, um die Kontrolle durchzuführen. Plötzlich beschleunigte der Golffahrer seinen Wagen und fuhr über die Offenbacher Straße nach links in die Sprendlinger Straße. Da er dabei das Rotlicht missachtete, mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen. Unter Nutzung der Sondersignale nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ging es nun über die Sprendlinger Straße in Richtung Offenbach, weiter über die B459 in Richtung Gravenbruch. An der Kreuzung B459/Am Forsthaus Gravenbruch überfuhr er erneut eine Rotlicht zeigende Ampel und gefährdete dabei einen kreuzenden Radfahrer. An der nächsten Kreuzung, L459/L3117, bog der Golf nach rechts ab und überholte diverse Fahrzeuge. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten daraufhin teilweise auf den Grünstreifen ausweichen. An der Anschlussstelle Neu-Isenburg fuhr er dann wieder auf die BAB 661 in Richtung Oberursel auf und wechselte am Offenbacher Kreuz auf die BAB 3 in Richtung Köln. Noch immer mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er nun durch eine Rettungsgasse, die aufgrund eines Verkehrsunfalles entstanden war. Auch hier kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Im Bereich der Anschlussstelle Frankfurt-Süd musste der Fahrer des Golfs schließlich an der Unfallstelle sein Fahrzeug stoppen und konnte festgenommen werden. Der 31-jährige Fahrer des Wagens gab an, er habe Angst vor der Polizei gehabt. Ein Alkohol- bzw. Drogentest verlief negativ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell