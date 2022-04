POL-F: 220428 - 0468 Frankfurt-Eckenheim: 33-Jähriger geht auf seinen Vater los

Frankfurt (ots) - (fue) Ein bislang unbekannter Täter warf am Mittwoch, den 27. April 2022, gegen 02.35 Uhr, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Homburger Landstraße einen bislang unbekannten brennenden Gegenstand in einen Müllschacht. Über den Schacht fiel der Gegenstand im Kellergeschoss in eine aus Kunststoff bestehende Abfalltonne. Dabei wurden die ...

