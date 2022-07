Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ertappter Dieb, Vandalismus, Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Aalen: 37-jähriger Ladendieb ertappt

Ein 37-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt beim Diebstahl zweier Kopfhörer ertappt. Der mutmaßliche Dieb wurde vom Personal des Geschäftes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Aufnahme des Sachverhalts und der Durchsuchung der von dem 37-Jährigen mitgeführten Tasche konnten Kleidungsstücke aus verschiedenen Geschäften aufgefunden werden, welche vermutlich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Der Mann führte eine Zange bei sich, mit welcher er vermutlich die Diebstahlsicherungen an den Kleidungsstücken entfernte. Die Ermittlungen dauern an.

Neresheim: Gerätehaus der Feuerwehr beschädigt

Bislang Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 1 Uhr im Dossinger Weg zwei Fensterscheiben eines Gerätehauses der Feuerwehr. Der hierbei verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Neresheim unter 07326/919001.

Schwäbisch Gmünd-Rechberg: Geldwechselautomat aufgebrochen

Im Zeitraum von Dienstag, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 08:30 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zur Burgruine. Im Burgbereich gelang es ihm die Vorhängeschlösser des Riegels eines Geldwechselautomaten zu durchtrennen. Anschließend entnahm er die darin befindlichen Geldbehälter und entwendete diese samt Münzgeld. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 zu melden.

