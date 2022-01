Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220118.3 Vaale: Einbrecher durch Hunde gestört

Vaale (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rehwinkel. Die Haustür stand offen, als die Bewohner zurückkehrten und es waren Hebelspuren an ihr zu erkennen. Die im Haus befindlichen vier Hunde haben offenbar auf den ungebetenen Gast reagiert und ihn in die Flucht geschlagen. Stehlgut konnte soweit nicht festgestellt werden. Zwei Hunde saßen bei Rückkehr der Bewohner vor der Tür und zwei weitere Hunde im Wohnzimmer.

