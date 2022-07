Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeihubschrauber an Suche nach Brandstifter beteiligt - Gesangsbuch als Schlagmittel eingesetzt - Rabiater Autofahrer - Diebstahl von E-Bike - Brennender Baumstumpf - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet - 7500 Euro Sachschaden

An der Einmündung Herbstgartenweg / Württemberger Straße missachtete eine 42-jährige VW-Fahrerin am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr die Vorfahrt eines 67-Jährigen, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro.

Aalen: Brennender Baumstumpf

Möglicherweise durch Sonnenstrahlen auf herumliegende Glasscherben fing ein Baumstumpf im Aalener Stadtgarten am Dienstag gegen 17.45 Uhr zu brennen an. Ein 21-Jähriger reagierte sofort; er holte einen Feuerlöscher und löschte den Stumpf noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ab. Größere Schäden konnten dadurch vermieden werden.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 61-Jähriger am frühen Dienstagabend verursachte. Kurz vor 18 Uhr beschädigte er beim Einparken seines Lkw einen Audi A5, der in der Julius-Leber-Straße abgestellt war.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen VW Transporter am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Ziegelstraße anhalten. Eine 46-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Multivan auf, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens den Unbekannte zwischen dem 28.06. und Dienstagmittag 14 Uhr verursachten, als sie an einem Wohnhaus in der Ziegelstraße zwei Scheiben und vier Dachziegel mutwillig beschädigten. Die Beschädigungen entstanden während der urlaubsbedingten Abwesenheit des Bewohners. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend fuhr eine 28-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr rückwärts mit ihrem Audi A6 auf den Eichendorffweg ein. Hierbei übersah sie einen Lkw und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Radfahrer verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Rad einen Waldweg zwischen Fachsenfeld und Abtsgmünd. In einer Kurve bremste er sein Rad auf dem Schotterweg zu stark ab, wobei er stürzte und sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zuzog. Der verletzte Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Aufgefahren

Ein 19-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er auf der Friedrichstraße mit seinem Mofa auf den Ford Fiesta eines 20-Jährigen auffuhr.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Im Kreuzungsbereich Brandwasen missachtete ein 64-jähriger VW-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr die Vorfahrt einer 39 Jahre alten Skoda-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 26.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Bopfingen: LKW rollt davon

Um in der Welfenstraße eine Mülltonne zu leeren, stieg am Dienstag gegen 09:25 Uhr der 59-jährige Fahrer aus seinem LKW aus, ohne diesen entsprechend gegen das Wegrollen zu sichern. Aus diesem Grund rollte der LKW die Welfenstraße abwärts und prallte ein Stück weiter gegen einen dort geparkten Lastwagen. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Bopfingen: 2500 Euro Sachschaden

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den bislang Unbekannte am Dienstagabend gegen 21 Uhr verursachten. Eine Zeugin beobachtete, wie die Nutzer eines Fahrzeuges auf dem Parkplatz beim Ipftreff ihren gefüllten Einkaufswagen abstellten. Dieser machte sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw, wobei der Sachschaden entstand. Die Unbekannten schauten sich um, verstauten ihre Einkäufe und fuhren dann davon. Die Zeugin konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges nennen, mit welchem die Personen unterwegs waren; entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeipostens Bopfingen aufgenommen.

Ellwangen: Polizeihubschrauber an Suche nach Brandstifter beteiligt

Ein 53-Jähriger verhinderte am Dienstagabend durch sein Eingreifen wohl einen größeren Waldbrand. Der Mann war gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad in einem Waldgebiet im Bereich Ölmühle unterwegs. Hier entdeckte er ein kleineres Feuer, welches offenbar absichtlich gelegt worden war. Der 53-Järhige trat den Brand mit seinen Füßen aus, was glücklicherweise ein Übergreifen verhinderte. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vermutlich vorsätzlich gelegt wurde. Unverzüglich wurde eine Fahndung nach dem oder den Verursachern eingeleitet, an welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Bislang blieb die Suche leider erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Rabiater Autofahrer

Gegen 19.15 Uhr am Dienstagabend befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad die B 290 in Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Ausfahrt "Bucher Stausee" nahm ihm ein Fahrzeug die Vorfahrt, woraufhin der 51-Jährige seine Hupe betätigte. Dies versetzte den bislang Unbekannten offenbar so in Rage, dass er mehrfach mit seinem Fahrzeug das Motorrad ausbremste. Um einer Konfrontation zu entgehen, bog der Motorradfahrer nach Schwabsberg ab, wurde jedoch von dem Unbekannten in der Dalkinger Straße abgepasst. Dieser holte wohl einen Besenstiel aus dem Kofferraum seines Fahrzeuges und stellte sich auf die Straße. Der 51-Jährige musste mit seinem Zweirad ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unbekannte fuhr ihm wiederum hinterher und überholte ihn innerorts. Dort stellte er seinen Pkw ab. Von Beamten des Ellwanger Polizeireviers wurden Ermittlungen gegen den Autofahrer wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Auf der Kreisstraße 3318 setzte ein 22-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah er, dass ein 72-Jähriger mit seinem Tesla bereits zum Überholen ausgeschert war, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand.

Ellwangen: Radfahrerin verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Tandem-Fahrrad die Haller Straße. An der Einmündung Rindelbacher Straße bremste sie ihr Rad ab, wobei sie feststellte, dass die Bremsen offenbar nicht richtig funktionieren. Um nicht ungebremst in den Kreuzungsbereich einzufahren, steuerte sie ihr Rad daher in ein Gebüsch. Die 33-Jährige stürzte zu Boden und zog sich hierbei Verletzungen zu. Ihr Sohn, welcher hinter ihr auf dem Tandem saß, blieb unverletzt. Die verletzte Frau, die kurzzeitig nicht ansprechbar war, wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Gesangsbuch als Schlagmittel eingesetzt

Auf dem Marktplatz vor der Basilika St. Vitus sprach ein 41-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen 44-Jährigen an und forderte diesen auf, ihm sein Handy zum Telefonieren zu überlassen. Als der 44-Jährige dies ablehnte, wurde der 41-Jährige äußerst aggressiv und schlug den 44-Jährigen mit seinem Gesangsbuch auf den Kopf. Außerdem trat er den Mann gegen das Bein. Anschließend ging der Mann zu Fuß in Richtung Landgericht, wo er wahllos Passanten anpöbelte und provozierte. Justizbeamte, die auf den Mann aufmerksam geworden waren und ihn beruhigen wollten, drohte er mit Schlägen und ging sie aggressiv an. Auch Beamte des Polizeireviers Ellwangen, die zwischenzeitlich vor Ort waren, wurden von ihm bedroht. Der 41-Jährige versuchte einen Beamten zu treten und ihm die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen, woraufhin dieser Pfefferspray einsetzte, um den renitenten Mann abzuwehren. Als dieser erneut auf die Beamten losging, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Der Mann wurde auf richterliche Anordnung zunächst in Polizeigewahrsam genommen und anschließend, da er sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Hintereinander befuhren am Dienstag gegen 10 Uhr zwei PKW-Lenker die L1161 von Heubach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf der Umgehungsstraße, auf Höhe Bargau, scherte der vorausfahrende 34-jährige VW-Fahrer aus, um einen davor befindlichen Traktor zu überholen. Hierbei übersah er, dass der hinter ihm fahrende 23-jährige Mercedes-Fahrer ebenfalls bereits zum Überholen ausgeschert hatte, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von E-Bike

Gegen 09:10 Uhr am Dienstagvormittag befestigte eine 63-jährige Frau ihr silbernes E-Bike der Marke Flyer auf dem Marktplatz mit zwei Schlössern an einem dortigen Metallbügel. Als sie gegen 10:25 Uhr zurückkehrte stellte sie fest, dass dieses entwendet wurde. Laut eines zeugen muss das Fahrrad zwischen 10 Uhr und 10:25 Uhr entwendet worden sein. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines BMW übersah ein 50-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr auf dem Universitätsparkplatz den vorbeifahrenden Hyundai eines 44-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 25-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem BMW auf die Weißensteiner Straße ein, wobei er den Nissan eines 24-Jährigen übersah. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Nissan im weiteren Verlauf gegen einen geparkten VW geschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 9500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Ein 31-Jähriger verursachte am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, als er mit seinem Mercedes Benz einen im Parkhaus CityCenter abgestellten Audi A3 beschädigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell