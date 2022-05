Bad Gandersheim (ots) - Ort: 37581 Bad Gandersheim, Am Plan Zeit: Montag, 02. Mai 2022, 12.55-13.15 Uhr Der Geschädigte hatte sein weißes Firmenfahrzeug Opel Combo in einer Parklücke, gegenüber der Arztpraxis der Straße Am Plan, abgestellt. Als er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass die Beifahrerseite des Fahrzeuges offensichtlich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt worden ...

