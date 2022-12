Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall im Gegenverkehr auf der B29

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Gegenverkehr

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 67-jähriger VW-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Dabei kam er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und streifte einen dort entgegenkommenden 68-jährigen Lkw-Fahrer. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

