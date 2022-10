POL-LB: Schönaich: 54-Jährige fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots) - Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 295, kurz nach der Anschlussstelle in Richtung des Naturtheaters in einen Unfall verwickelt. Der Honda-Lenker fuhr in Richtung Leonberg auf dem linken Fahrstreifen hinter einem 35 Jahre alten Opel-Fahrer her, den er im weiteren Verlauf über die rechte Spur überholte. Vermutlich da er beim Wiedereinscheren den ...

