Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (08.06., 00.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft für Heimtierbedarf an der Carl-Bertelsmann Straße eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine rückwärtige Tür in das Gebäude und gingen anschließend gewaltsam einen Tresor an. Aus diesem entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

