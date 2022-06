POL-GT: Ladendieb schlägt Mitarbeiterin - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Langenberg (FK) - Am Dienstagvormittag (07.06., 11.00 Uhr) meldete eine aufmerksame Zeugin einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße. Die Einbrecher gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus. Dieses durchsuchten sie und entwendeten ersten Ermittlungen nach Schmuck. Als die Täter sich zu Fuß vom Tatort entfernen ...

