POL-GT: Einbruch in Gaststätte an der Dr.-Pieke Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (08.06.) hat ein bislang unbekannter Mann diverse Flaschen Alkohol gestohlen. Der Mann betrat um kurz nach 12.00 Uhr einen Lebensmittelmarkt an der Rhedaer Straße und versuchte wenige Zeit später mit den Flaschen im Rucksack den Laden zu verlassen. Als sich mehrere Mitarbeiterinnen dem Mann in den Weg stellten, reagierte er aggressiv. Er drängte sich an den Zeuginnen ...

mehr