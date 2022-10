Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Motorradfahrer auf B 295 in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 06.20 Uhr auf der Bundesstraße 295, kurz nach der Anschlussstelle in Richtung des Naturtheaters in einen Unfall verwickelt. Der Honda-Lenker fuhr in Richtung Leonberg auf dem linken Fahrstreifen hinter einem 35 Jahre alten Opel-Fahrer her, den er im weiteren Verlauf über die rechte Spur überholte. Vermutlich da er beim Wiedereinscheren den rechten Kotflügel des Opel streifte, stürzte er. Während der 45-Jährige nach links über die Fahrbahn rutschte, schleuderte die Honda nach rechts und prallte gegen den Sprinter eines 59-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der 45-Jährige erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Motorradfahrer eine mögliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass er sich einem Atemalkoholtest unterziehen musste. Dieser verlief positiv. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.500 Euro.

