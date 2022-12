Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Pedale verwechselt

Eine 40-jährige Autofahrerin verwechselte beim Ausparken am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr die Pedale. Dabei fuhr sie unkontrolliert über die Wunnensteinstraße, wo sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Fahrbahn abkam, eine Hecke durchbrach und gegen die Fassade einer Garage fuhr. Zudem beschädigte sie mit ihrem Pkw VW noch Granitstelen und Blumenkübel. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden am Auto wurde auf 1500 Euro beziffert.

Fellbach: In Vereinsraum eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Mozartstraße in das Gebäude einer Begegnungsstätte eingebrochen. Die Täter hebelten eine Holztüre auf und gelangten so zu den im Erd- und Untergeschoss befindlichen Räumen. Ob Wertgegenstände aus dem Gebäude entwendetet wurden, ist bislang noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

