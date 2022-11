Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kind bei Unfall verletzt

Am Donnerstag wurde ein Mädchen bei einem Unfall mit einem Auto in Geislingen verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg an der B466 in Richtung Innenstadt. An einer Fußgängerfurt wollte das Mädchen wohl die Fahrbahn queren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die 12-Jährige nach links auf die Fahrbahn, ohne sich zuvor nach dem Verkehr umzusehen. Auf der Fahrbahn erfasste das Auto einer Fahrschule das Mädchen. Die Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer konnten offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 12-Jährige stürzte nach dem Aufprall auf den Gehweg. Sie hatte leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B466 einseitig gesperrt. Das führte zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Hinweis:

Das Mädchen trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Natürlich ist es spekulativ darüber nachzudenken, ob und inwieweit ein Helm ihre Verletzungen gemildert hätte. Sicher ist jedoch, dass das Tragen von Helmen die Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen deutlich reduziert. Ein Helm schützt die "Schaltzentrale" des Menschen: das Gehirn. Er schützt Verstand, Sprachzentrum, Gefühl und somit das Beste, was der Mensch hat. Die Hersteller von Helmen haben inzwischen für alle Altersgruppen und Einsatzbereiche passende Helme in den Regalen. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema.

++++ 2177924 (WJ)

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell