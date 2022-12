Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Unfall nach Verfolgungsfahrt

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 18:15 Uhr wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem weißen Kleintransporter, einem Renault Master mit Planenaufbau und polnischem Kennzeichen, im Badtorweg dort gegen ein aufgestelltes Gerüst gefahren ist. Dadurch wurde das Gerüst aus seiner Verankerung gerissen und drohte umzustürzen. Offenbar bemerkte der Unfallverursacher den Schaden, da er kurz ausstieg und sich mit seinem Beifahrer unterhielt. Anschließend fuhr er unerlaubterweise weiter. Der Zeuge versuchte noch, dem flüchtenden Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Weg zu versperren, was nicht gelang. Zur Sicherung des Baugerüstes musste zunächst die Feuerwehr verständigt werden. Später wurde das Gerüst durch einen Gerüstbauer gesichert.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich mit Hinweisen auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Rosengarten-Westheim: Unfall nach Verfolgungsfahrt

Kurz vor 1:00 Uhr am Donnerstagmorgen wollten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall einen VW-Fahrer auf der B19 einer Kontrolle unterziehen. Dieser war auf der Bundesstraße von Schwäbisch Hall kommend und Fahrtrichtung Uttenhofen unterwegs. Der Verkehrsteilnehmer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Ordnungshüter. Stattdessen beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr in Richtung Westheim weiter. In der Ortsdurchfahrt Westheim kam er dann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Gartenzaun und kam ein Stück weiter zum Stehen. Der 24 Jahre alter Mann konnte dort wenig später durch die Streife sitzend im Auto angetroffen werden. Das Fahrzeug war in Folge des Unfalls offenbar nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Fahrer einen Wert von rund 1,26 Promille. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

