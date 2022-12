Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochmorgen 08 Uhr versuchte ein Dieb in den Verkaufsraum einer Bäckerei zu gelangen. Hierzu beschädigte er eine Holztüre und schlug ein dortiges Glassegment ein. Dennoch gelang es der Person nicht in das Gebäude zu gelangen. Der Täter verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

Crailsheim: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 70-jähriger Busfahrer den Pamiersring in Richtung der Schöneburgstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Fußgängerin, welche den Pamiersring auf einem Fußgängerweg queren wollte. Die 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Polizeirevier Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

Blaufelden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr einen in der Grabenstraße auf einem Parkplatz geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07953 925010 nach Hinweisen zum bislang unbekannten Unfallverursacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell