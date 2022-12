Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrüger kontaktieren Opfer via SMS - Einbrüche - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto übersehen

Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr rückwärts von der Spaltgasse in die Marktstraße ein, übersah hierbei einen vorbeifahrenden Pkw VW und stieß mit diesem zusammen. Hierbei verletzte sich eine Mitfahrerin im Pkw VW und musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut und in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand Sachschaden.

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Weimerstraße in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Außenfenster, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten es. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gebäude- und Inventarschaden beläuft sich auf 1400 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Wohnhaus

Schmuck im Wert von ca. 300 Euro erbeuteten Einbrecher, die am Mittwoch in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.20 Uhr im Bruderweg in ein Wohnhaus eingebrochen sind. Die Täter versuchten zunächst vergeblich ein Fenster aufzubrechen. Nachdem dies scheiterte, machten sie sich anschließend an einer Terrassentür zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Das Tatobjekt wurde von den Eindringlingen nach Wertgegenständen durchsucht. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob am Nachmittag verdächtige Fahrzeuge oder Personen im dortigen Wohngebiet wahrgenommen wurden.

Leutenbach: Betrug - Opfer über SMS kontaktiert

Eine Bürgerin aus der Gemeinde Leutenbach wurde in der letzten Woche Opfer eines Betrugs. Sie erhielt eine Nachricht per SMS. Sie war der Meinung, dass die Nachricht von ihrem Sohn war, der um Geld bat, um anstehende Rechnungen zu begleichen. Das Opfer vergewisserte sich nicht und übermittelte dem Betrüger Kartendaten mit dazugehörigen Transaktionsnummern. Letztlich erbeuteten die Betrüger über 5000 Euro.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Ermöglichen Sie keine Vermögensverschiebungen ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Messengerdienste oder SMS sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

-Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter:https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Waiblingen: Wohnungseinbrüche

Am Mittwoch musste die Polizei zwei Wohnungseinbrüche registrieren. Zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr versuchte ein Einbrecher gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße von Hohenacker einzudringen. Trotz mehrmaliger Versuche hielt das Kellerfenster stand, sodass es beim Versuch blieb. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20.10 Uhr wurde im Goldammerweg ein Küchenfenster gewaltsam aufgebrochen. Der Einbrecher begab sich über dieses in das Wohnhaus, entwendete nach bisherigen Feststellungen aber nichts.

Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell