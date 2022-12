Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Unfall mit mehreren LKW auf Autobahn A6

Aalen (ots)

Auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kam es am Donnerstag kurz nach 15:00 Uhr auf Höhe des Parkplatz Reußenberg zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Sattelzuges war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und hatte hier offenbar ein Stauende übersehen. Er versuchte noch mit seinem LKW nach links zu ziehen, konnte aber einem vorausfahrenden Sattelzug nicht mehr ausweichen und fuhr auf diesen auf. In der Folge wurde dieser Sattelzug auf einen davorstehenden LKW mit Anhänger aufgeschoben. Die Wucht des Aufpralls war offenbar so stark, dass das LKW-Gespann auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher, sowie der Fahrer des zweiten Sattelzuges wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und in eine Klinik zur medizinischen Versorgung verbracht. Die Sattelzugmaschine des Unfallverursachers wurde schwer beschädigt. Auch der zweite Sattelzug wurde schwer beschädigt. Die Deichsel an dem LKW-Gespann brach. Insgesamt dürfte bei dem Unfall ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Zur Bergung der Fahrzeuge wird ein Abschleppdienst benötigt. Der im Anschluss an den Unfall entstandene Stau wird über den Parkplatz Reußenberg an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zudem wird der nachfolgende Verkehr aus Richtung Bayern an der Anschlussstelle Crailsheim von der Autobahn abgeleitet. Die Dauer der Sperrung ist - Stand 16:20 Uhr - nicht absehbar.

