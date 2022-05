Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frauen von Betrunkenem belästigt

Passant zeigt Zivilcourage

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Sonntagmorgen (1. Mai) schritt ein 28-Jähriger am Münchner Ostbahnhof couragiert ein, als ein ebenfalls 28-Jähriger zwei Frauen am Bahnsteig verbal belästigte. Es kam daraufhin zu Schlägen gegen den Helfer.

Gegen 6.30 Uhr belästigte der Grieche auf einem Bahnsteig die 36- und 29-jährigen Frauen und bedrängte sie verbal. Der Helfer wurde auf die Situation aufmerksam, schritt ein und hielt den Mann zurück. Daraufhin schlug der Grieche dem Helfer ins Gesicht. Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Bundespolizist bemerkte die Auseinandersetzung und trennte die Männer. Mit Hilfe weiterer Kräfte, wurden alle Beteiligten zur Wache am Münchner Ostbahnhof gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Griechen ergab einen Wert von 2,05 Promille. Alle Beteiligten blieben bei der Auseinandersetzung körperlich unverletzt und wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Den Griechen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell