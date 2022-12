Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Mit Schreckschusswaffe geschossen, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie mit einem Stein eine Scheibe des Tourismus-Info in der Hauptstraße einwarfen. Die Beschädigung wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr bemerkt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochnachmittag, 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Audi, der in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen Ford beschädigte, der auf dem Marktplatz gegenüber des Amtsgerichts abgestellt war. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich bei dem Verursacher um einen ca. 60 bis 70-jährigen Mann, der mit einem grauen/silbernen VW Golf unterwegs war. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Schaden

Auf der Verbindungsstraße zwischen Dettenroden und Elberschwenden missachtete ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer beim Abbiegen auf die Landesstraße 1060 die Vorfahrt eines in Richtung Röhlingen fahrenden Skoda. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 50 Jahre alte Skoda-Fahrer blieben unverletzt.

Lorch: Vereiste Frontscheibe führte zu Unfall

Ein 29-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mindestens 7000 Euro entstand. Zur Unfallzeit war die Frontscheibe seines Audi größtenteils vereist, weshalb er beim Abbiegen von der Talstraße in Richtung Kreisstraße 3313 das Fahrzeug einer entgegenkommenden Autofahrerin übersah. Beim folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt; beide Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Mit Schreckschusswaffe geschossen

Gegen 19.45 Uhr am Mittwochabend meldeten Zeugen, dass eine bislang unbekannte Person in der Kolomanstraße mit einer Pistole herumlaufen würde, welche wohl auch Schüsse abgegeben hatte. Unverzüglich fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an, wo sie zwar zwei Zeugen, jedoch nicht den Schützen antrafen. Den Aussagen der beiden Zeugen zufolge schoss ein ca. 180 cm großer Mann, der mit einer dunklen Jacke und einer Kapuze bekleidet war, mehrfach in schneller Folge und lief dann in eine Seitengasse davon. Von den Beamten wurden insgesamt 9 Hülsen von Platzpatronen aufgefunden und sichergestellt werden. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell