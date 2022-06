Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Laterne gefahren

Weimar (ots)

Der 56-jährige Fahrer eines Suzuki kam am Sonntagabend in Kranichfeld von der Straße ab. Beim Abbiegen an einer Ampelkreuzung in Richtung Erfurt wurde dem Fahrer plötzlich schwarz vor Augen, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge geriet er auf eine Verkehrsinsel und kam schließlich an einer Laterne zum Stehen. Durch den Unfall selbst erlitt der Mann keine weiteren Verletzungen. Dennoch wurde er einem Arzt vorgestellt, um seinen Gesundheitszustand abklären zu lassen. Die deformierte Laterne musste von der Feuerwehr abmontiert und entfernt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell