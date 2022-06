Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkende PKW beschädigt

Apolda (ots)

Am 12.06.2022 haben unbekannte Täter in der Jenaer Straße in Apolda zwei parkende PKW beschädigt. An einem Audi A6 wurde der Scheibenwischer an die Heckscheibe geklebt und an einem Opel Corsa das Zylinderschloss der Fahrertür verklebt. Der oder die Täter konnten noch nicht gestellt werden. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden

