Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230223.3 Itzehoe: Verkäufer fallen Wechselgeldbetrügern zum Opfer

Itzehoe (ots)

Am Montagnachmittag haben Täterinnen drei Geschäfte in Itzehoe, Brunsbüttel und Meldorf aufgesucht und durch Ablenken der Angestellten Geld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 13:40 Uhr betrat eine Frau ein Geschäft in der Lindenstraße in Itzehoe. Dort gab sie vor, ein Paar Socken im Wert von 15 Euro kaufen zu wollen. Dafür überreichte sie der 33-jährigen Angestellten einen 200 Euro Schein. Nach einer Ablenkung, anschließendem Rücktritt vom Kauf und Verlassen des Ladens stellte die Mitarbeiterin einen Verlust von 100 Euro fest.

Auch in Brunsbüttel suchte eine weibliche Person gegen 13:50 Uhr ein Schuhgeschäft in der Koogstraße auf. Diese täuschte gleicherweise vor, ein Paar Socken im Wert von 2 Euro erwerben zu wollen. Dafür überreichte sie der 53-jährigen Angestellten ebenso einen 200 Euro Schein. Nachdem die Täterin mehrfach das Geld mit der Mitarbeiterin tauschte und das Geschäft verließ, fehlten 100 Euro.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 14:50 Uhr in einem Schreibwarengeschäft in der Marktstraße in Meldorf. Gleichermaßen gab dort eine Frau vor, ein Bilderbuch bezahlen zu wollen. Dafür überreichte sie der 22-jährigen Mitarbeiterin ebenfalls einen 200 Euro Schein. Im weiteren Verlauf wurde auch hier das Wechselgeld mehrfach zwischen der Täterin und der Verkäuferin getauscht und letztendlich vom Kauf zurückgetreten. Bei einem Kassensturz am Abend bemerkte eine Verantwortliche des Geschäftes das Fehlen von 100 Euro.

Laut Zeugenbeschreibungen dürfte es sich bei den Betrügerinnen um unterschiedliche Frauen gehandelt haben. In einem Fall war die Frau circa 35 Jahre alt. In den anderen beiden Fällen wurden die Täterinnen auf ungefähr 50 Jahre geschätzt. Zudem sprachen die Frauen in zwei Fällen gebrochenes Deutsch.

Zeugen können sich bei der Polizeidirektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821-6020 melden.

