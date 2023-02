Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230223.2 Brokstedt: Verdächtiger Spendensammler

Brokstedt (ots)

In den vergangenen Tagen ist in Brokstedt ein Mann unterwegs gewesen, der mit einem Flugblatt zu Spenden für die Opfer des Messerangriffs von Brokstedt aufgerufen hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Sammler um einen Betrüger, eine Streife überprüfte den 22-Jährigen am gestrigen Tag.

Am 21. und 22. Februar 2023 fiel in Brokstedt mehrfach eine männliche Person auf, die Zettel in Briefkästen der Bewohner der Gemeinde warf. Das Schreiben enthielt unter Angabe einer Bankverbindung einen Spendenaufruf für die Geschädigten der Tat vom 25. Januar 2023. Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei, weil ihnen der Spendensammler unseriös erschien. Am Mittwochnachmittag überprüften Beamte den Verdächtigen schließlich im Drosselweg. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte diverse Spendenzettel zur Verteilung bei sich. In wessen Auftrag er die Sammlung durchführte, konnte er nicht erklären, eine behördliche Genehmigung besaß er nicht. Vermutlich handelte er in betrügerischer Absicht.

Die Ermittlungen in dieser Betrugs-Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Sammlung nicht durch Geschädigte und ohne ihr Wissen initiiert war. Hilfsbereite Personen sollten keinesfalls Geld auf das auf dem Flyer genannte Konto überweisen.

Merle Neufeld

