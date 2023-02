Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230223.6 Itzehoe: Taschendiebe schlagen erneut zu

Itzehoe (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages ist es zu fünf Taschendiebstählen in Supermärkten in Itzehoe, Wilster und Marne gekommen. Dabei erbeuteten die Diebe Geldbörsen mit Bargeld, Zahlungskarten und Ausweispapieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die ersten Taten ereigneten sich in einem Supermarkt in der Hafenstraße in Marne. Zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr hielten sich eine 75-jährige und eine 72-jährige Frau in dem Geschäft auf. Erst beim Bezahlen bemerkten die Marnerinnen, dass ihre Portemonnaies samt Ausweispapieren, Zahlungskarten sowie zweistelliger Beträge Bargeld weg waren. Die Geldbörse hatten sie in ihren Handtaschen aufbewahrt.

Ein weiteres Portemonnaie stahl ein unbekannter Täter einer 85-jährigen Itzehoerin in einem Discounter am Langen Peter in Itzehoe. Sie besuchte den Laden gegen 12:30 Uhr. Ihren Rucksack, in welchem sich ihre Geldbörse befand, trug sie währenddessen auf dem Rücken. In der Geldbörse befanden sich ebenfalls diverse Ausweispapiere, eine EC-Karte und 300 Euro.

Auch in einem Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße in Itzehoe war ein Täter erfolgreich. Gegen 14:10 Uhr fiel der 86-jährigen Itzehoerin beim Bezahlen auf, dass ihr Portemonnaie aus ihrer durch den Täter geöffneten Handtasche fehlte. In diesem bewahrte sie 60 Euro auf.

Zu einer weiteren Tat kam es gegen 16:15 Uhr in einem Discounter im Steindamm in Wilster. Die 71-jährige Wilsteranerin bemerkte an der Kasse, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war und ihre Geldbörse mit Ausweispapieren, EC-Karte und 50 Euro sich nicht mehr darin befand.

Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Die Polizeidirektion Itzehoe bittet deshalb Zeugen, sich bei den örtlichen Dienststellen oder unter der Telefonnummer 04821-6020 zu melden.

Sarah Prediger

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell