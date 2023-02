Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230224.6 Marne: Zeugen nach Körperverletzung am Rosenmontag gesucht

Marne (ots)

Am Rosenmontag geriet ein 20jähriger Marner nach einer Karnervalsveranstaltung gegen 19:45 Uhr auf dem Heimweg an eine Personengruppe. Vermutlich in der Maaßen-Nagel-Straße erlitt er durch dieses Zusammentreffen Verletzungen im Gesicht, ohne dass der Mann sich genau an den Sachverhalt erinnern konnte. Vermutlich hat es im Vorfeld einen Streit oder eine Auseinandersetzung gegeben. Die Polizeistation Marne sucht nun Zeugen, die in der angegebenen Zeit einen Streit oder eine Personengruppe beobachtet haben und Angaben zu diesem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter 04851/95070 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell