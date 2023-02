POL-IZ: 230224.8 Kremperheide: Einbruch in Lagerhalle eines Elektrogeschäftes

Ottenbüttel (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Gärtnerei in Ottenbüttel eingebrochen und haben vier Tablets entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 00:54 Uhr entdeckte ein Firmenangehöriger eines Gärtnereibetriebes in der Straße Stahfast den Einbruch in einen Bürocontainer. Eine Überwachungskamera zeichnete zwei dunkel gekleideten Personen, wovon einer eine ...

