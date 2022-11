POL-GM: Bäume und Brennholz gestohlen

Reichshof (ots) - Ein grünes Kleinkraftrad der Marke Simson ist am Donnerstag (17. November) in Reichshof-Hunsheim gestohlen worden. Der Geschädigte hatte das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 418UNC gegen 14.00 Uhr im Bereich der Straße Bockshard abgestellt. Als er gegen 22.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das mit einer Kette verschlossene Kleinkraftrad verschwunden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 ...

mehr