POL-COE: Senden Bösensell, Am Helmerbach

Einbruch

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 09.09.2022, 20.30 Uhr - Samstag, 10.09.2022, 10.10 Uhr, brachen unbekannte Personen in Senden Bösensell, Am Helmerbach, in einen Raum eines Sportvereines ein und entwendeten dort Getränke, Pommes und Ketchup. Hinweise dazu nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

