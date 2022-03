Polizei Düren

POL-DN: Nach Auffahrunfall Führerschein sichergestellt

Jülich (ots)

Am 11.03.2022 um 17:00 Uhr befuhr ein 38jähriger Jülicher die Römerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt mit seinem Pkw. Vor ihm fuhr ein 53jähriger Wassenberger mit seiner 36jährigen Beifahrerin aus Wassenberg in gleiche Richtung. In Höhe des Finkenwegs querte zu diesem Zeitpunkt ein Passant den dortigen Fußgängerüberweg. Der 53 Jährige hielt daraufhin ordnungsgemäß vor dem Fußgängerüberweg an, jedoch konnte der 38jährige Mann aus Jülich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die beiden Insassen des vorderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt, benötigten vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. Da bei dem Jülicher starker Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand geringer Sachschaden.

