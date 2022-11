Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Endspurt für die Bewerbung bei der Polizei NRW

Oberbergischer Kreis (ots)

Wer im nächsten Jahr ein Studium bei der Polizei NRW beginnen möchte, hat nur noch wenige Tage Zeit, sich zu bewerben. Am 30.11.2022 schließt das Bewerbungsverfahren für den Studienjahrgang 2023. 3.000 Studienplätzen stellt die Polizei NRW im nächsten Jahr zur Verfügung. Die Chancen für Bewerberinnen und Bewerber stehen daher recht gut, im nächsten Jahr beim Team Polizei einzusteigen.

Kurz vor dem Bewerbungsende bietet die Einstellungsberatung der Oberbergischen Polizei am 28. November (16.30 - 18.00 Uhr) eine Last-Minute-Info-Veranstaltung im Polizeigebäude an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach an. Einstellungsberaterin Nicole Cescotti-Söhns geht hierbei insbesondere auf den Studiengang und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW ein und beantwortet Fragen zum Polizeiberuf und den Einstellungsvoraussetzungen. Wer sich für ein Studium bei der Polizei NRW interessiert, aber erst ab dem Jahr 2024 mit dem Studium beginnen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Im Rahmen der Veranstaltung können auch Beglaubigungen für die Bewerbungsunterlagen vorgenommen werden.

Bei Fragen können Sie sich gerne vorab per Mail an unsere Einstellungsberatung wenden: personalwerbung.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de Informationen gibt es auch auf der Internetseite: www.genau-mein-fall.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell