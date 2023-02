Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.3 Bekdorf: Auto kommt von Fahrbahn ab, keine Verletzten

Bekdorf (ots)

Am Sonntag um 1 Uhr fuhr ein 30jähriger Brunsbüttler auf der B5 von Itzehoe nach Brunsbüttel. Höhe Bekdorf kam dieser aufgrund von Schnee auf der Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Da Polizeibeamte allerdings Alkoholgeruch wahrnahmen, kontrollierten sie die Fahrtüchtigkeit des Brunsbüttlers. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,42 Promille an. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Der Fahrzeugschlüssel wurde an Angehörige übergeben und das Fahrzeug abgeschleppt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, da die relative Fahruntüchtigkeit hier unfallbegünstigend gewirkt haben dürfte.

