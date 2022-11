POL-SN: Zwei Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Schwerin (ots) - Am gestrigen Tage wurde in der Anne-Frank-Straße in Schwerin ein abgestellter Transporter aufgebrochen. Ein noch unbekannter Täter machte sich morgens in der Zeit von 8.00 Uhr bis etwa 8.30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen und öffnete es gewaltsam. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Das Kriminalkommissariat Schwerin ...

mehr