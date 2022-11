Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Transporters

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tage wurde in der Anne-Frank-Straße in Schwerin ein abgestellter Transporter aufgebrochen. Ein noch unbekannter Täter machte sich morgens in der Zeit von 8.00 Uhr bis etwa 8.30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen und öffnete es gewaltsam. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen der Geschädigten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer hat gestern Morgen im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Anne-Frank-Straße gemacht oder kann sonstige Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell